Юрист объяснила, как изменится проверка водителей на алкоголь в 2023 году

В России утвердили новые правила, по которым водителей станут проверять на предмет алкогольного опьянения. Они вступят в силу с 1 марта 2023 года. Рассказываем, произошли ли значительные изменения в этой процедуре.



Основания для проверки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В утвержденном российским правительством документе сказано, что проверять водителей будут в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Поводом для процедуры может стать неадекватное поведение человека, запах алкоголя изо рта, нарушенная речь и другие подозрительные признаки.

Инспектор при помощи алкотестера проведет отбор пробы выдыхаемого воздуха.





из постановления правительства РФ Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Если водитель отказался от проверки на опьянение или считает, что ее результаты неверны, его отправят на медосвидетельствование. Направление также выдается, если инспектор считает, что человек за рулем находится в нетрезвом состоянии, но подтвердить это при помощи алкотестера не получается.

Новые правила заменят принятые в 2008 году нормы и последующие изменения к ним. Правительственное постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года. Оно будет действовать до 2029 года.

Ранее сообщалось, что в РФ автоматически продлевается на три года действие водительских удостоверений, чей срок заканчивается с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Решение принято с целью снизить административную нагрузку для граждан и бизнеса. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Без особых изменений?

Новые правила освидетельствования водителей на опьянение во многом повторяют нормы 2008 года и последующие изменения к ним. Однако есть одно принципиальное отличие – теперь в документе прописано, что видеосъемка может стать альтернативой присутствию понятых. Об этом Москве 24 рассказала юрист Ирина Кузнецова.





Ирина Кузнецова юрист Фактически и раньше инспекторы могли проводить видеосъемку. В протоколе они прописывали факт освидетельствования и добавляли, что в этот момент велась фото- или видеосъемка, а также устройство, на которое она была произведена, – регистратор или телефон. То есть практика такая существовала уже давно, просто ее прописали на законодательном уровне.

При этом раньше водители могли запретить себя снимать и закрывать лицо, отметила юрист.

"По закону они были вправе это сделать. И потом утверждать на суде, что несвязанной речи, шатающейся походки не было, инспекторы просто захотели заработать на нас денег", – добавила она.

По словам юриста, теперь водители не смогут запрещать себя снимать. Благодаря этой норме будет легче доказать правонарушение и избавить сотрудников правоохранительных органов от ложных обвинений.

