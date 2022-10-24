Кабмин РФ утвердил новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей транспортных средств на алкогольное опьянение, следует из опубликованного на портале правовой информации постановления.

Согласно тексту документа, причинами для тестирования водителей на состояние алкогольного опьянения могут стать запах изо рта, неустойчивое состояние тела, нарушение речи и другие проявления содержания алкоголя в крови.

"Освидетельствование осуществляется с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов измерения на бумажном носителе", – говорится в документе.

Факт наличия алкоголя в крови будет определяться концентрацией этилового спорта примерно в 0,16 миллиграмма на один литр вдыхаемого воздуха.

Уточняется, что при отказе водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или его несогласии с результатами освидетельствования, а также при наличии достаточных оснований полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, но результат освидетельствования оказался отрицательным, он будет направлен на медицинское освидетельствование.

Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения, если ранее был вынесен административный штраф за вождение в нетрезвом виде. В настоящее время законодательством предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет за вождение в нетрезвом виде.

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