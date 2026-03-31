На северо-западе Москвы спасли утку, застрявшую в техническом коробе жилого дома

На северо-западе Москвы спасатели помогли утке, застрявшей в техническом коробе между квартирами на улице Планерной.

Все началось с жалобы жильца, утверждающего, что в коробе с трубой для отвода воды с крыши кто-то шуршит. На месте спасатели разобрали часть конструкции и увидели за трубой оранжевую огарь, живую и невредимую, хоть и сильно напуганную.

