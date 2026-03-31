31 марта, 23:00
На северо-западе Москвы спасли утку, застрявшую в техническом коробе жилого дома
Все началось с жалобы жильца, утверждающего, что в коробе с трубой для отвода воды с крыши кто-то шуршит. На месте спасатели разобрали часть конструкции и увидели за трубой оранжевую огарь, живую и невредимую, хоть и сильно напуганную.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.