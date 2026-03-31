Хозяева бросили 11-летнего кота в зоне регистрации московского аэропорта

Пассажиры оставили переноску с 11-летним котом в зоне регистрации одного из столичных аэропортов и улетели без него. Волонтеры нашли в переноске паспорт животного с указанием возраста и прививок.

Они связались с бывшими владельцами, но те ответили, что кот им больше не нужен и его может забрать кто хочет. Сотрудница аэропорта приютила кота. Животное получило новый дом и заботу.

