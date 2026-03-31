Кота Барсика бросили хозяева в столичном аэропорту

11-летнего кота Барсика волонтеры обнаружили в зале ожидания столичного аэропорта. Он был в переноске, рядом лежал паспорт животного. Оказалось, что кота бросили хозяева и улетели за границу на ПМЖ.

Волонтеры с ними связались. Те ответили, что кот им больше не нужен и его может забрать, кто угодно. На данный момент с Барсиком все в порядке, практически сразу ему нашли новый дом и семью.

