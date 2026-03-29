29 марта, 09:45
Пользователи "Активного гражданина" выберут места для выставок-пристройств собак и кошек
В проекте "Активный гражданин" появилось голосование, посвященное выбору площадок для проведения выставок-пристройств собак и кошек из столичных приютов.
Выставки будут проходить в Москве летом. Туда привезут уже социализированных и готовых к переезду в новый дом животных. Кроме того, посетители смогут получить консультации специалистов по уходу за питомцами.
