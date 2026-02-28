Форма поиска по сайту

28 февраля, 09:45

Регионы

Новости регионов: сноубордисты чудом спаслись от погони медведицы в Красной Поляне

Директор Московского зоопарка рассказала о реабилитации белого медведя Диксона

Памятник белому медведю Диксону открыли в Московском зоопарке

"Мой район. Место встречи": День кошек в России с Дмитрием Губерниевым

"Специальный репортаж": корм для животных

Новости мира: первые вишневые деревья расцвели в Китае

Международный день полярного медведя отметят в Московском зоопарке

Скелет динозавра размером с ворону нашли в Аргентине

Телезрителям показали, как кот Симба смотрит Москву 24

Владельцев собак предупредили о риске штрафа за лай питомцев в часы тишины

В районе курорта Красная Поляна сноубордисты неожиданно обнаружили берлогу бурой медведицы. Один из спортсменов успел снять видео, на котором видно, как хищница бросается в погоню за спортсменом. Однако через некоторое время она срывается на крутом склоне и несколько метров катится вниз по снегу. Это дало сноубордисту несколько секунд на спасение.

В последний день зимы на Камчатке в 15-й раз пройдет национально-спортивный праздник "Елизовский спринт". Гостей ждут гонки на собачьих упряжках, перетягивание каната и кросс на снегоходах. Помимо этого, в Долине уюта пройдет национальная борьба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

