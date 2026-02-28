Новости регионов: сноубордисты чудом спаслись от погони медведицы в Красной Поляне

В районе курорта Красная Поляна сноубордисты неожиданно обнаружили берлогу бурой медведицы. Один из спортсменов успел снять видео, на котором видно, как хищница бросается в погоню за спортсменом. Однако через некоторое время она срывается на крутом склоне и несколько метров катится вниз по снегу. Это дало сноубордисту несколько секунд на спасение.

В последний день зимы на Камчатке в 15-й раз пройдет национально-спортивный праздник "Елизовский спринт". Гостей ждут гонки на собачьих упряжках, перетягивание каната и кросс на снегоходах. Помимо этого, в Долине уюта пройдет национальная борьба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

