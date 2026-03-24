Онлайн-консультации ветврачей появились в Москве

В Москве появились онлайн-консультации специалистов государственных ветклиник по аудио- или видеосвязи. Владельцы домашних животных могут получить консультацию ветеринарного врача не выходя из дома. Медики дают квалифицированные рекомендации или корректируют схему лечения животного после проведенного обследования в клинике.

Записаться на онлайн-консультацию можно на портале mos.ru. Для этого нужно выбрать удобные дату и время. При необходимости можно заранее описать причину обращения, а также прикрепить фотографии питомца или результаты анализов. Специалист ознакомится с ними до начала приема. Консультация длится примерно 20 минут.

