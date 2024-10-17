Краснокнижный белый медведь Терпей поселился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился новый обитатель – краснокнижный белый медведь Терпей, который переехал из Казанского зоопарка в рамках программы "Благополучие пожилых и беспомощных животных" – он стал ее первым участником. Сейчас медведь находится на карантине и привыкает к новому вольеру.

Накануне переезда в новый дом Терпей оказался в центре скандала. Зоозащитники обвинили руководство Казанского зоопарка в ненадлежащих условиях содержания медведя. По их словам, животное находилось в тесной клетке, что могло негативно сказаться на его здоровье. Кроме того, они обратили внимание на отсутствие бассейна в вольере и наличие трех дыр в полу.

Однако зоозащитники признают, что проблемы связаны не столько с халатностью руководства, сколько с особенностями архитектуры зоопарка. Многие вольеры были построены еще в 50-х годах и являются частью культурного наследия. Реконструкция этих объектов требует значительных финансовых и временных затрат.

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