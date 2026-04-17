Адвокат рассказала, насколько действенно увеличение штрафов за выброшенных животных

В России ужесточили ответственность за выброс животных на улицу. Штрафы выросли до 30 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч – для должностных лиц и до 300 тысяч – для юридических лиц. При этом оценить эффективность этих мер пока сложно.

Адвокат, старший юрист, эксперт в области ответственного обращения с животными Мария Шабалина рассказала, что привлечь к ответственности за жестокое обращение с питомцами сложно. По ее словам, такие дела возбуждаются редко, поскольку нужно доказать умысел.

Шабалина также отметила, что в этом вопросе легко дойти до крайностей, так как случаев жестокого обращения с животными может быть бесчисленное множество.

