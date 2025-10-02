"Московский патруль": в Москве ужесточили правила выгула домашних питомцев

В Москве за выгул собак без поводка и намордника, в том числе на территории школ, детсадов, поликлиник и детских площадок грозит штраф до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц размер наказания составит от 5 до 15 тысяч, а для юридических – до 30 тысяч рублей.

Такие же суммы будут взыскивать за нарушение правил содержания домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов. Кроме того, владельцев могут наказать за разведение их питомцами грязи.

