Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 21:45

Общество

"Московский патруль": в Москве ужесточили правила выгула домашних питомцев

"Московский патруль": в Москве ужесточили правила выгула домашних питомцев

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 октября

"Миллион вопросов": эксперт рассказал, с чего нужно начинать ремонт в доме

"Мослекторий": Егор Староверов – о цыганах

Шоколаду "Аленка" исполнится 60 лет в этом году

Синоптик сообщил о последнем погожем дне в Москве 4 октября

Москвичи начали собирать подписи, чтобы закрыть зоопарк в ТЦ на Ярцевской улице

Температура воздуха достигнет 15 градусов тепла в Москве 4 октября

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 3 октября

День среднего профессионального образования отметят в России 2 октября

В Москве за выгул собак без поводка и намордника, в том числе на территории школ, детсадов, поликлиник и детских площадок грозит штраф до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц размер наказания составит от 5 до 15 тысяч, а для юридических – до 30 тысяч рублей.

Такие же суммы будут взыскивать за нарушение правил содержания домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов. Кроме того, владельцев могут наказать за разведение их питомцами грязи.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществоживотныегородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика