Адвокат призвала установить в России шаги усиления ответственности за выброс питомцев

В России ужесточили наказание за выброс питомцев на улицу. Однако действующее законодательство не предусматривает более строгих санкций за тяжесть причиненного вреда. В частности, нет разницы между оставлением, например, коробки с животными около подъезда и выбросом конкретно в мусорный контейнер.

В связи с этим адвокат, старший юрист, эксперт в области ответственного обращения с животными Мария Шабалина предложила установить шаги усиления ответственности, но она допустила риск дойти до крайности в этом вопросе, поскольку ситуаций, как именно жестко обращаться с питомцами, может быть бесчисленное множество.

