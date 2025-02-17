Москвичи показали кадры с белкой, которая поселилась около детского сада

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Москвичи прислали кадры с белкой, которую каждое утро видят возле детского сада. Она поселилась в Крылатском районе. Белка обычно сидит на ветках дерева, но иногда спускается к людям.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.