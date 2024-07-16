Сотрудники МЧС спасли собаку, запертую на балконе многоэтажки в Теплом Стане

Сотрудники МЧС спасли собаку, которую хозяева квартиры заперли на балконе в районе Теплый Стан. Инцидент произошел в доме на улице Академика Бакулева.

Собака в течение двух суток просидела на балконе на жаре без еды и воды. Местные жители услышали вой животного и вызвали сотрудников МЧС, которые вытащили пса через балкон соседней квартиры.

Спасенную собаку сразу напоили водой и накормили, пока ее забрал участковый. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.