Англия и Испания сыграют в финале чемпионата Европы по футболу

Сборная Англии по футболу стала вторым финалистом чемпионата Европы в Германии: 10 июля подопечные Гарета Саутгейта в Дортмунде обыграли команду Нидерландов со счетом 2:1. На гол Хави Симмонса британцы ответили мячами Харри Кейна с пенальти и Олли Уоткинса в самой концовке. Как англичане пробили дорогу к главному матчу турнира, расскажет Москва 24.



Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Во втором полуфинале Евро встретились две самые критикуемые команды турнира. Больше, пожалуй, достается Англии – самой дорогой сборной этого чемпионата: в первую очередь, за чрезмерно прагматичный, осторожный футбол, навевающий тоску. До полуфинала британцы под руководством Гарета Саутгейта выиграли свою группу со Словенией (0:0), Данией (1:1) и Сербией (1:0), еле справились со Словакией в 1/8-й (2:1 по итогам дополнительного времени) и с трудом переломили Швейцарию в четвертьфинале (1:1 и победная серия пенальти).

У Нидерландов путь был еще сложнее. Команда Рональда Кумана вообще заняла предпоследнее место в группе с Австрией (2:3), Францией (0:0) и Польшей (2:1), и прошла в плей-офф только за счет добора лучших сборных, занявших третьи строчки в своих квартетах. Лишь в решающих играх "оранжевые" начали немного оживать, однако после разноса Румынии в 1/8-й (3:0) был четвертьфинал с командой Турции (2:1). И это все происходило со сборной, в которой немало звезд европейской величины. Однако и Нидерланды, и Англия при всех своих проблемах все же оказались в полуфинале.

Битвы начались еще до матча на стадионе в Дортмунде – судя по кадрам в Сети, британские фанаты отхватили от своих "коллег" в одном из местных баров. Команды тоже решили без раскачки обменяться ударами, но в более спортивном и мирном ключе. Уже на 7-й минуте восходящая европейская звезда Хави Симонс в центре поля обокрал Деклана Райса, протащил мяч до штрафной, и выстрелил в дальний верхний со скоростью 116 километров в час. Голкипер Джордан Пикфорд остался не у дел – 1:0.



Фото: AP Photo/Frank Augstein

Пропущенный в дебюте мяч стал настолько мощным допингом для англичан, что сотни миллионов евро на поле выдали свой самый зрелищный тайм на турнире. Для начала капитан команды Харри Кейн приложился издали из центральной зоны – вратарь Нидерландов Барт Вербрюгген с летящим по низу мячом справился. А затем Кейн подкараулил отскок в штрафной и пробил выше, но наткнулся на летящие в него шипы бутс защитника "оранжевых" Дензела Дюмфриса. Увидев гримасы боли пострадавшего, главный арбитр матча Феликс Цвайер побежал к монитору, и на VAR разглядел повод для пенальти. Вербрюгген почти достал удар Кейна в правый нижний угол, но отбить его не сумел – 1:1 на 18-й минуте игры.

Почти тут же голкипер Нидерландов должен был вынимать другой мяч из сетки: еще один юный талант на поле в этот вечер – 19-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну – прошел в штрафную и тонкой передачей разрезал оборону, найдя в коридоре Фила Фодена. Тот смог сориентироваться на короткой дистанции с Вербрюггеном и запустить под ним мяч, но из ниоткуда на самой ленточке возник Дюмфрис – защитник миланского "Интера" спас свою сборную от вернейшего гола.

Затем оппоненты проверили на прочность каркасы ворот друг друга. Для начала в районе 30-й минуты все тот же Дюмфрис после подачи углового пробил головой в перекладину. А через считанные мгновения Фоден попытался повторить трюк Ламина Ямаля из первого полуфинала между Испанией и Францией, закручивая с левой в дальнюю девятку – но попал в штангу.



Фото: AP Photo/Martin Meissner

Но как и в прошлом полуфинале, яркий первый тайм сменился на крайне осторожный второй. Было заметно, как обе сборные сильно просели физически, из-за чего динамика все больше становилась статикой. Моментов почти не было, команды осторожничали, гол англичанина Букайо Саки на 79-й минуте справедливо не засчитали из-за офсайда его сокомандника Кайла Уокера. В общем, тягомотный футбол вновь вступил в свои права.

И тут Саутгейт отыскал в своем составе стоимостью более чем полтора миллиарда евро двух игроков, которые еще на один шаг приблизили Англию к историческому титулу – полузащитника "Челси" Коула Палмера и форварда "Астон Виллы" Олли Уоткинса. На 90-й минуте первый нашел второго пасом в штрафной, нападающий чуть дал корпусом и пробил низом с острого угла из-под ног защитника Стефана де Врея. Мяч пошел так сильно и точно, что Вербрюгген не имел ни единого шанса – 2:1.

У Кумана оставалась всего пара минут на спасение, и тренер пошел ва-банк, выпустив сразу двух новых форвардов. Плюс на поле уже находился почти двухметровый голландский джокер Ваут Вегхорст, который по ходу турнира эффективно выходит на замену. Но остановить Англию от второго финала Евро подряд они не сумели.



Фото: AP Photo/Frank Augstein

Так как матча за третье место на чемпионате Европы не бывает, бронзовые медали уезжают во Францию и Нидерланды. Последние так вообще проиграли свой пятый полуфинал из шести, что стало очередным побитым рекордом на этом турнире. А в главном матче Евро на Олимпийском стадионе в Берлине побьются команды Англии и Испании – внимание на экраны 14 июля в 22:00.

