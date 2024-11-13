Малайская медведица осваивается в Московском зоопарке

В Московском зоопарке недавно появилась маленькая малайская медведица, которая осваивается в своем новом вольере, сообщила директор зоосада Светлана Акулова. Животное обратило внимание на большой пень, подготовленный зоологами, который поможет ей развить навыки лазания по деревьям.

Медведицу прозвали "солнечной" из-за большого светлого пятна на ее черной шерсти. Этот вид медведей является самым маленьким и редким в своем семействе.

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