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13 ноября, 00:00

Общество

Малайская медведица осваивается в Московском зоопарке

Малайская медведица осваивается в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке недавно появилась маленькая малайская медведица, которая осваивается в своем новом вольере, сообщила директор зоосада Светлана Акулова. Животное обратило внимание на большой пень, подготовленный зоологами, который поможет ей развить навыки лазания по деревьям.

Медведицу прозвали "солнечной" из-за большого светлого пятна на ее черной шерсти. Этот вид медведей является самым маленьким и редким в своем семействе. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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животныеобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
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