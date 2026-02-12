Налоговые сборы за выгул собак предложили ввести в России

В России предлагают ввести налоговые сборы за выгул собак. Шкала предлагается прогрессивная: чем крупнее и опаснее собака, тем больше налог. Пенсионеров и многодетные семьи предложили освободить от уплаты. Вырученные средства планируют направлять на создание инфраструктуры для выгула и поддержку ветеринарных клиник.

Не все эксперты согласны с инициативой. Зооюрист Святослав Зуев заявил, что граждане не будут заполнять форму на "Госуслугах" перед прогулкой. По его словам, люди будут саботировать инициативу, рассчитывая на то, что их не поймают. Он отметил отсутствие ресурсов у МВД для контроля и напомнил, что действующие нормы о поводках и намордниках уже не соблюдаются.

