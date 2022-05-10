В Сети показали ролики с лосями, бродящими по Москве

В Подмосковье началась весенняя миграция лосей. В Сети появилось множество видео на которых видно, как животные выходят на дороги и даже гуляют по жилым кварталам.

Так, молодой лось неспешно прогуливается недалеко от Бульвара Рокоссовского на востоке Москвы. В это время животные на пике активности, сообщают зоологи, и могут быть агрессивны. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.