Манулу Тимофею из Московского зоопарка будут искать невесту в странах Европы

Манулу Тимофею из столичного зоопарка продолжают искать невесту. География поисков уже вышла далеко за пределы России.

Дело в том, что большинство манулов, содержащихся в зоопарках, состоят в близком родстве, что ограничивает возможность формирования новых пар.

Поиски ведутся уже больше 8 месяцев, но зоопарки Финляндии, Польши и Франции отказались предоставить ему невесту для размножения. Потенциальные кандидатки есть по меньшей мере еще в 26 европейских зоопарках.

