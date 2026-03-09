В РФ впервые разработали ГОСТ по требованиям к собакам-поводырям

Росстандарт утвердил национальный стандарт на рабочие качества собак-проводников для инвалидов по зрению. ГОСТ вступит в силу в России с 1 июля 2026 года.

Собака также должна быть знакома с городской средой и спокойно реагировать на окружающие раздражители, иметь опыт размещения у ног пассажира в транспорте. Собака-проводник также должна четко и безотказно выполнять такие команды, как: "рядом", "сидеть", "стоять", "лежать", "ко мне", "место", "апорт", "дай", "вперед", "направо", "налево".

