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05 марта, 08:00

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В Приморском крае спасли покусанного собаками детеныша ларги

В Приморском крае спасли покусанного собаками детеныша ларги

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В Амурском заливе с приходом весны поднялся сильный ветер и начал разрушаться лед. Под удар стихии попало временное пристанище ларг. Местные жители спасли детеныша ларги, которого покусали собаки. Его сняли со льдины и передали в реабилитационный центр. Как сообщили специалисты, он восстановится под их наблюдением и вернется в привычную среду обитания.

В Северо-Курильске начался сильный снегопад. Некоторые дома замело по самую крышу. Школьников перевели на дистанционное обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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