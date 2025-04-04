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04 апреля, 22:00

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Москвичей предупредили о раннем пробуждении клещей

Москвичей предупредили о раннем пробуждении клещей

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В Москве из-за аномально теплой погоды прошедшей зимы проснулись клещи. В столице можно наткнуться на паразитов на природных территориях. Например, в Битцевском лесу, парке "Москворецкий", нацпарке "Лосиный остров".

Жителям столицы посоветовали обрабатывать питомцев специальными средствами от клещей с марта по октябрь, а во время долгих прогулок осматривать домашних животных каждые два часа. Также при появлении у животного каких-либо подозрительных симптомов следует сразу обращаться к специалисту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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