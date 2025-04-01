В России предложили запретить детям выгуливать крупных собак

В России детям могут запретить выгуливать крупных собак, которых они не могут удержать, а также псов потенциально опасных пород. Это ограничение будет распространяться на подростков младше 16 лет.

Кроме того, ограничение хотят ввести и для любителей злоупотреблять алкоголем – выгуливать животных можно будет только в трезвом состоянии. Эти инициативы планируют закрепить законодательно.

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