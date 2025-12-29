Сотни людей вышли на улицы Венесуэлы в честь праздника Бандос и Паррандас

На севере Венесуэлы сотни людей вышли на улицы, чтобы принять участие в ежегодном празднике Бандос и Паррандас. Эта традиция имеет более чем 200-летнюю историю и восходит к временам, когда работающим на плантациях предоставляли выходной день.

Участники самых разных возрастов используют юмор, загадки и пародию, чтобы высмеять рабовладельцев. В знак признания культурной ценности этой традиции ЮНЕСКО включила Бандос и Паррандас в список нематериального культурного наследия человечества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.