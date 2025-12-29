Форма поиска по сайту

29 декабря, 06:45

В мире

Сотни людей вышли на улицы Венесуэлы в честь праздника Бандос и Паррандас

Дожди со снегом и градом вызвали наводнения в Испании

Новости мира: пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике

Умерла актриса Брижит Бардо

Фонд французской актрисы Брижит Бардо сообщил о ее смерти

Новости мира: сугробы в Нью-Йорке достигли высоты 25 сантиметров

Новости мира: рекордные дожди в Калифорнии привели к гибели людей

Актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года

Новости мира: лавины во французских Альпах унесли жизни двух человек

Новости мира: в Белом доме подтвердили встречу Трампа с Зеленским

На севере Венесуэлы сотни людей вышли на улицы, чтобы принять участие в ежегодном празднике Бандос и Паррандас. Эта традиция имеет более чем 200-летнюю историю и восходит к временам, когда работающим на плантациях предоставляли выходной день.

Участники самых разных возрастов используют юмор, загадки и пародию, чтобы высмеять рабовладельцев. В знак признания культурной ценности этой традиции ЮНЕСКО включила Бандос и Паррандас в список нематериального культурного наследия человечества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

