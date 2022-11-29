Dior заподозрили в скрытой рекламе России в новой рождественской коллекции

Dior заподозрили в скрытой рекламе России. Модный дом выпустил новую рождественскую коллекцию. В рекламе на моделях модного дома были белые платья и валенки, в которых они позировали в снегу на фоне берез.

Некоторые пользователи назвали такой выбор дизайнеров неуместным: стиль похож на a la russe. Причем в Dior согласились с тем, что в коллекции прослеживаются русские мотивы, но подчеркнули, что вдохновлялись сказками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.