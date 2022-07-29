Нотр-Дам возобновит работу 2024 году

Нотр-Дам после пожара вновь откроет свои двери для посетителей в 2024 году. Об этом заявила министр культуры Франции.

Крупнейший пожар три года назад длился в католическом храме более 12 часов. Пламя обрушило шпиль собора, пострадала несущая конструкция. Был уничтожен уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок.

В министерстве культуры Франции отмечают, что восстановительные работы продвигаются быстрыми темпами. На реставрацию уже потрачено 846 миллионов евро.

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