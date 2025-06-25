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25 июня, 07:45

В мире

Принц Уильям может отказаться от традиционной коронации

Принц Уильям может отказаться от традиционной коронации

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Британские таблоиды активно обсуждают тему возможной коронации наследника престола – принца Уильяма. Несмотря на то, что официальных сигналов о смене власти пока не поступало, западная пресса утверждает: Уильям намерен провести настоящую революцию в одной из самых старинных церемоний монархии.

По информации изданий, наследник всерьез рассматривает отказ от самой короны Британской империи, считая ее устаревшим символом, который не отражает дух современного государства.

На фоне слухов о возможной передаче трона из-за болезни короля Карла III, британское общество и эксперты спорят – станет ли Уильям "монархом нового времени" без архаичных ритуалов, или двор сохранит вековые традиции ради стабильности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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