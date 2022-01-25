Снегопад в Греции заблокировал на дорогах 5 тыс машин

Снегопад в Греции заблокировал на дорогах пять тысяч машин. Многокилометровые заторы образовались на трассе в регионе Аттика. Многие водители не могут выбраться уже более 12 часов. Ситуацию осложняет то, что у большинства авто летние шины.

Обычно в это время в Греции довольно тепло – около +15 градусов, а тут температура упала до -1 градуса. Из-за непогоды в стране объявили вторник выходным днем. Метро работает с ограничениями.

В Афинском международном аэропорту наблюдаются задержки. В основном отменены внутренние рейсы. Полиция призывает граждан не ездить на личных авто без надобности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.