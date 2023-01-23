В США приготовили самую большую пиццу в мире

Самую большую пиццу в мире приготовили в Лос-Анджелесе. Гигантский продукт площадью 1 300 квадратных метров уже занесли в книгу рекордов Гиннеса.

Чтобы установить мировой рекорд, одна из сетей пиццерий наняла команду поваров и подвезла тонны продуктов. Для пиццы пришлось замесить шесть тонн теста, добавить четыре тонны сыра, в ход пошли также две тонны соуса и почти 650 тысяч пепперони. Происходило все на импровизированной кухне – на полу конфенц-зала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.