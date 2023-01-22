В России выявили 5 729 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявили 5 729 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась для 427 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

За последние 24 часа выздоровел 4 021 пациент с выявленным COVID-19. Всего болезнь перенесли 21 306 526 человек.

Подтвержден 41 летальный случай за сутки.

Ранее доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо-опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в будущем планету заполнят новые вариации коронавируса, причем они будут нести угрозу и для других видов живых организмов.

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