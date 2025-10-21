Форма поиска по сайту

21 октября, 11:30

В мире

Новости мира: бальный зал за 250 млн долларов создадут в Белом доме в США

Искусствовед Лихачева заявила, что Лувр ограбили из-за недофинансирования музея

Бальный зал за 250 миллионов долларов создадут на месте восточного крыла Белого дома в США. Финансированием проекта занимается сам президент США Дональд Трамп и неназванные частные инвесторы. Открытие зала позволит отказаться от шатров на южной лужайке, которые устанавливают, когда гостей больше, чем может вместить резиденция главы государства.

Экс-президент Франции Николя Саркози отправился в тюрьму Ла Сантэ. Суд назначил ему 5 лет заключения по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании. Прокурору удалось доказать, что Саркози незаконно получил 50 миллионов евро.

Суд приговорил стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо к 21 году тюрьмы. Политика ранили в мае прошлого года, когда он вышел к собравшимся после выездного заседания правительства. Стрелка удалось задержать на месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

