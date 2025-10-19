19 октября, 17:15Происшествия
Одно из похищенных из Лувра украшений нашли во Франции
Во Франции нашли украшение из тех, которые были похищены из Лувра. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Ранее удалось отыскать корону императрицы Евгении – супруги Наполеона Третьего.
Также стало известно, что всего в ограблении участвовали четверо. В МВД республики заявили, что преступники проникли в здание с помощью автовышки. При этом двое были одеты как рабочие – в желтые жилеты, а двое других ждали их внизу на скутерах. В общей сложности на ограбление у них ушло всего семь минут.
