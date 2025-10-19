Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 17:15

Происшествия

Одно из похищенных из Лувра украшений нашли во Франции

Одно из похищенных из Лувра украшений нашли во Франции

Мужчина привел в действие страйкбольную гранату в вагоне столичного метро

Новости мира: в Париже ограбили Лувр

Новости мира: тропический циклон "Рамиль" обрушился на Филиппины

ДТП произошло на Старошереметьевском шоссе

Новости мира: миллионы жителей США вышли на акцию протеста против Трампа

Участие волонтеров в поисках пропавшего подмосковного подростка-зацепера приостановлено

Два человека погибли в массовом ДТП в Подмосковье

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 18 октября

Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-2 в Подмосковье

Во Франции нашли украшение из тех, которые были похищены из Лувра. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Ранее удалось отыскать корону императрицы Евгении – супруги Наполеона Третьего.

Также стало известно, что всего в ограблении участвовали четверо. В МВД республики заявили, что преступники проникли в здание с помощью автовышки. При этом двое были одеты как рабочие – в желтые жилеты, а двое других ждали их внизу на скутерах. В общей сложности на ограбление у них ушло всего семь минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика