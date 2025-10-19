Одно из похищенных из Лувра украшений нашли во Франции

Во Франции нашли украшение из тех, которые были похищены из Лувра. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Ранее удалось отыскать корону императрицы Евгении – супруги Наполеона Третьего.

Также стало известно, что всего в ограблении участвовали четверо. В МВД республики заявили, что преступники проникли в здание с помощью автовышки. При этом двое были одеты как рабочие – в желтые жилеты, а двое других ждали их внизу на скутерах. В общей сложности на ограбление у них ушло всего семь минут.

