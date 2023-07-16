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В Тель-Авиве 150 тысяч человек вышли на митинг против судебной реформы

В Тель-Авиве 150 тысяч человек вышли на митинг против судебной реформы

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В Тель-Авиве 150 тысяч человек вышли на митинг против судебной реформы. В целом по стране организаторы анонсировали 150 подобных акций.

Протесты против реформы, которую продвигает премьер Нетаньяху, проходят уже 28-ю субботу подряд. В этот раз в большинстве городов акции закончились мирно. Одна из них прошла возле резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Премьер-министра в здании не было, накануне его госпитализировали в связи с ухудшением самочувствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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