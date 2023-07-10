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10 июля, 22:30

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Санаторно-курортный комплекс будет координировать передвижения туристов в Сочи

Санаторно-курортный комплекс будет координировать передвижения туристов в Сочи

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Передвижения туристов в Сочи начнут координировать. Заниматься этим будет санаторно-курортный комплекс.

Известно, что в пострадавших от ливней районах Краснодарского края ввели режим ЧС и продлили штормовое предупреждение. В регионе уже подтоплены сотни домов, а в соседней Абхазии предлагают закрыть пляжи.

Какая ситуация сложилась на побережье Черного моря? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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