Санаторно-курортный комплекс будет координировать передвижения туристов в Сочи

Передвижения туристов в Сочи начнут координировать. Заниматься этим будет санаторно-курортный комплекс.

Известно, что в пострадавших от ливней районах Краснодарского края ввели режим ЧС и продлили штормовое предупреждение. В регионе уже подтоплены сотни домов, а в соседней Абхазии предлагают закрыть пляжи.

Какая ситуация сложилась на побережье Черного моря? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.