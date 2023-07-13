Пентагон остался недоволен медленными темпами контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление украинской армии проходит медленнее, чем хотелось бы США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора по операциям Объединенного штаба Пентагона генерала Дугласа Симса.

Он также добавил, что в данный момент бойцам ВСУ приходится вести довольно суровые сражения.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала контрнаступления потеряла свыше 26 тысяч солдат и больше трех тысяч единиц военной техники.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что Киев сталкивается с проблемами во время проведения наступления. В связи с этим он заявил, что Альянс должен усилить военную поддержку Украины.

В НАТО признали проблемы Украины с контрнаступлением