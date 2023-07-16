На Тайване во время ярмарки произошел взрыв – СМИ

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Серьезный взрыв произошел на храмовой ярмарке в городе Цзяи на юге Тайваня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Цзыю шибао".

В СМИ уточнили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. В момент ЧП на ярмарке находились порядка 20 тысяч человек. Очевидцы сообщили, что взрыв случился в мусоре около сцены. По данным организаторов, там находились фейерверки.

Телеканал "Саньли" утвердил, что причиной инцидента стал взрыв одного из электрогенераторов. В результате взрыва по меньшей мере двое пострадавших получили серьезные травмы. Всего медики госпитализировали 17 человек, включая троих детей. В настоящее время правоохранители устанавливают причину взрыва.

Ранее сообщалось, что во время испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в Японии произошел взрыв. Инцидент произошел утром 14 июля практически сразу после начала испытаний двигателя второй ступени малой ракеты "Эпсилон-S".

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