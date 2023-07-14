В Японии произошел взрыв во время испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S"

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Во время испытаний твердотопливной ракеты "Эпсилон-S" на полигоне в Японии произошел взрыв. Об этом сообщает издание Jiji со ссылкой на министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий страны.

Инцидент произошел утром 14 июля практически сразу после начала испытаний двигателя второй ступени малой ракеты "Эпсилон-S". Другие подробности случившегося не приводятся, как и информация о возможных пострадавших.

В конце мая КНДР осуществила запуск военного разведывательного спутника "Манниген-1", однако на этапе запуска двигателя второй ступени новой ракеты-носителя возникла проблема.

В результате Северная Корея признала неудачным запуск спутника на новой ракете-носителе. Национальное агентство космического развития КНДР сообщило, что примет научно-технические меры для устранения дефектов и расследования произошедшего.

До этого ракета-носитель с космическим кораблем Starship взорвалась спустя четыре минуты после запуска. Достигнув высоты 38 километров, ракета начала неконтролируемо вращаться. Затем, спустя чуть более чем минуту, произошел взрыв.