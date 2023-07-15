Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить население

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Вице-президент США Камала Харрис по ошибке призвала уменьшить численность населения страны ради улучшения экологии для будущих поколений. Об этом политик заявила на пресс-брифинге.

Харрис перепутала слова "население" (population) и "загрязнение" (pollution). Оговорку также зафиксировали в стенограмме выступления вице-президента на сайте Белого дома.

"Мы инвестируем в экологически чистую энергию и электромобили и сокращаем население. Так больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду", – сказала она.

Ранее президент США Джо Байден перепутал Украину с Ираком. Он заявил, что российский лидер Владимир Путин "проигрывает войну в Ираке".

Кроме того, Байден часто путает между собой бывших президентов США Дональда Трампа и Бараку Обаму. Так, в начале мая действующий американский лидер, заявив в интервью о своем желании вновь бороться за пост президента, в очередной раз допустил оговорку и призвал не дать выиграть следующие выборы Обаме.

Байден перепутал гимны США и Индии во время встречи с премьером Моди