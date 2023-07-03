16:58Происшествия
Посольство сообщило, что загранучреждения РФ не пострадали в ходе беспорядков во Франции
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российские загранучреждения во Франции не пострадали в ходе массовых беспорядков, охвативших в последние дни страну. Информация появилась на сайте посольства РФ во Франции.
Отмечается, что сообщений об инцидентах с участием в погромах россиян и пострадавших среди них не поступало.
27 июня французские полицейские застрелили 17-летнего подростка. Из-за этого в нескольких городах Франции вспыхнули беспорядки. 1 июля сообщалось, что правоохранители в ходе протестов арестовали 1311 человек.
3 июля президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Елисейском дворце призвал своих министров сделать все возможное для восстановления порядка. Он также заявил о необходимости поддержать полицию, жандармов, магистратов и мэров, которые находились в последние пять дней и ночей в постоянной готовности.
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