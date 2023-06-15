Новости мира: Австралия решила аннулировать договор аренды участка для посольства РФ

Австралия обнаружила угрозу национальной безопасности на стройплощадке, где возводили новое здание посольства России. Локация оказалась рядом с австралийским парламентом. Теперь страна пытается аннулировать договор аренды участка через парламент, так как это позволит властям обойти решение Федерального суда Австралии, который ранее подтверждал законность сделки.

В Варшаве и еще 70 польских городах прошли акции против запрета абортов. Общество потрясла ситуация, когда 30-летняя женщина умерла в больнице на глазах у врачей. Несмотря на осложнения, пациентке отказали в аборте. По решению Конституционного суда Польши, аборты в стране возможны только по двум причинам: в случае угрозы жизни женщины или если беременность наступила в результате противоправных действий.

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