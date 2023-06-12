Путин назвал смерть Берлускони невосполнимой утратой

Фото: kremlin.ru

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони будут помнить в России как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между Москвой и Римом. Об этом сообщил Владимир Путин, выражая соболезнования в связи со смертью политика.

"Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского политика Сильвио Берлускони...", – говорится в опубликованном на сайте Кремля обращении Путина.

Глава государства также подчеркнул, что бывший итальянский премьер был дорогим для него человеком и настоящим другом. По словам Путина, он искренне восхищался мудростью Берлускони и его способностью принимать дальновидные решения.

Уход политика российский лидер назвал невосполнимой утратой. Он просил передать близким Берлускони слова искреннего сочувствия и поддержки.

"Желаю всем душевной стойкости перед лицом этой тяжелейшей утраты", – заключил президент России.

О смерти политика стало известно 12 июня. По информации итальянских СМИ, Берлускони скончался в больнице. За несколько дней до этого его госпитализировали.

В апреле 2023 года сообщалось, что у экс-премьера Италии развилась легочная инфекция на фоне хронической лейкемии. Политик умер в возрасте 86 лет.



Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане