Футбольный клуб "Милан" выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

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Футбольный клуб "Милан", которым экс-премьер Италии Сильвио Берлускони владел 31 год, выразил соболезнования в связи со смертью политика.

"Милан с глубокой печалью оплакивает кончину незабываемого Сильвио Берлускони и тепло обнимает его семью, сотрудников и самых близких друзей. Спасибо президент, вы навсегда с нами", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Берлускони приобрел "Милан" в 1986 году. В период его владения клубом футболисты команды девять раз стали чемпионами Италии, один раз выиграли кубок страны, семь раз – Суперкубок и по пять раз Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

О смерти политика стало известно 12 июня. По информации итальянских СМИ, Берлускони скончался в больнице. За несколько дней до этого его госпитализировали.

В апреле 2023 года сообщалось, что у экс-премьера Италии развилась легочная инфекция на фоне хронической лейкемии. Политик умер в возрасте 86 лет.



Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87 году жизни