Умер экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

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Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони скончался в Милане. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, политик умер в медицинском учреждении. Ему было 86 лет.

Берлускони родился в сентябре 1936 года. В 1961 году он с отличием окончил юридический факультет Миланского университета.

Политическая карьера Берлускони началась в 1994 году, когда основанная им партия "Вперед, Италия!" одержала победу на парламентских выборах Италии. За всю историю карьеры политик возглавлял правительство четыре раза: в 1994–1995, 2001–2005, 2005–2006 и 2008–2011 годах. В период председательства Берлускони Италия вошла в зону евро.

В конце марта 2023 года Берлускони госпитализировали с жалобами на боли. Спустя несколько дней после выписки, 5 апреля, ему вновь потребовалась помощь медиков. Тогда сообщалось, что политику провели компьютерную томографию.

Позже стало известно, что причиной госпитализации экс-премьера Италии стала развившаяся легочная инфекция на фоне хронической лейкемии. Тогда лечащий врач политика Альберто Дзангрилло сообщил, что медики прикладывают усилия для возвращения состояния здоровья Берлускони к клиническому.

В пятницу, 9 июня, итальянский политик был вновь госпитализирован в клинику. По информации СМИ, Берлускони находился под наблюдением медиков в клинике "Сан-Раффаэле".



Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87 году жизни