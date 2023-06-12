Слуцкий отметил уважение Берлускони к России

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Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, как никто другой, понимал и уважал Россию, а также внес значительный вклад в развитие отношений между Москвой и Римом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Имел честь быть с ним знаком лично. Сильвио Берлускони, как никто в Европе за последние три десятилетия, понимал и уважал Россию", – написал политик в своем телеграм-канале.

По словам Слуцкого, Берлускони поспособствовал формированию архитектуры безопасности Европы в начале 2000-х годов.

Итальянский политик обладал невероятной харизмой и был во многом талантливым первопроходцем. Спустя 60 дней после создания партии "Вперед, Италия!", отметил Слуцкий, Берлускони сумел выиграть парламентские выборы.

"Искренние соболезнования родным, близким и всему народу Италии. Это тяжелая утрата", – написал парламентарий.

О смерти политика стало известно 12 июня. По информации итальянских СМИ, Берлускони скончался в больнице. За несколько дней до этого его госпитализировали.

В апреле 2023 года сообщалось, что у экс-премьера Италии развилась легочная инфекция на фоне хронической лейкемии. Политик умер в возрасте 86 лет.



Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане