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Наследство Берлускони составило почти 5 миллиардов евро – СМИ
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони составляет почти 5 миллиардов евро, которые достанутся его пяти детям и шестнадцати внукам. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Сообщается, что основные средства Берлускони содержатся в семейном холдинге Fininvest, в который входят активы телекомпании Mediaset, издательства Mondadori и банка Mediolanum. Fininvest оценивается в 4,89 миллиарда евро.
Кроме бизнеса, Берлускони был владельцем нескольких вилл, дворцов и домов.
Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет в клинике в Милане. За несколько дней до этого экс-премьеру Италии потребовалась госпитализация.
Церемония похорон Берлускони пройдет в Кафедральном соборе Милана 14 июня.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане
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