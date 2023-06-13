Наследство Берлускони составило почти 5 миллиардов евро – СМИ

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Состояние бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони составляет почти 5 миллиардов евро, которые достанутся его пяти детям и шестнадцати внукам. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Сообщается, что основные средства Берлускони содержатся в семейном холдинге Fininvest, в который входят активы телекомпании Mediaset, издательства Mondadori и банка Mediolanum. Fininvest оценивается в 4,89 миллиарда евро.

Кроме бизнеса, Берлускони был владельцем нескольких вилл, дворцов и домов.

Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет в клинике в Милане. За несколько дней до этого экс-премьеру Италии потребовалась госпитализация.

Церемония похорон Берлускони пройдет в Кафедральном соборе Милана 14 июня.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане