Церемония похорон Берлускони пройдет в Кафедральном соборе Милана 14 июня

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Церемония похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пройдет в Кафедральном соборе Милана 14 июня. Об этом сообщает телеканал Sky TG24 со ссылкой на Миланскую епархию.

Как сообщает ANSA, среди желающих проститься с итальянским политиком будет президент страны Серджо Маттарелла. Прощание начнется на вилле политика в Аркоре и продолжится в студиях компании Mediaset.

Берлускони умер 12 июня в возрасте 86 лет в клинике в Милане. За несколько дней до этого экс-премьеру Италии потребовалась госпитализация.

Лечение под наблюдением медиков потребовалось политику не первый раз. Весной 2023 года Берлускони госпитализировали несколько раз. В апреле сообщалось, что у него развилась легочная инфекция на фоне хронической лейкемии.

В связи со смертью Берлускони соболезнования высказали Владимир Путин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, представители футбольного клуба "Милан", которым политик владел 31 год, и другие.

В частности, российский лидер назвал итальянского экс-премьера настоящим другом и мудрым человеком, способным принимать дальновидные решения. Путин отметил его вклад в развитие российско-итальянских взаимоотношений и назвал смерть Берлускони невосполнимой утратой.



Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице в Милане