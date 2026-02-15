Новости мира: в Китае символ года по лунному календарю собрали из нескольких тысяч дронов

В Китае готовятся встречать Новый год. По восточному календарю он наступит в ночь на 17 февраля и пройдет под знаком Огненной Лошади. В честь этого в небе было организовано шоу. В частности, несколько тысяч дронов изобразили главный символ этого года.

Извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява. Никто в результате произошедшего не пострадал. Местных жителей попросили воздержаться от деятельности в радиусе 13 километров от кратера Семеру. Это связано с риском выброса раскаленных камней.

