Американец захотел усыновить ребенка с девушкой-нейросетью в качестве матери

Житель американского города Атланта решил усыновить ребенка. Своей партнершей и будущей мамой для ребенка он видит виртуальную девушку, созданную на базе искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ может научить всему и быть идеальной спутницей, которая никогда не спорит и всегда поддерживает.

Как отметила психолог Анастасия Федорова, машина никогда не заменит человеческое тепло, любовь, прикосновения и заботу, особенно для ребенка до года, которому необходимо ощущение базовой безопасности и нужности.

Ситуация стала примером растущей эмоциональной зависимости людей от алгоритмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.