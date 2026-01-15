Форма поиска по сайту

15 января, 07:45

В мире

Американец захотел усыновить ребенка с девушкой-нейросетью в качестве матери

Крупный метеор сгорел в небе над Норвегией

Пассажирский поезд врезался в кран на северо-востоке Таиланда

Новости мира: пурга обрушилась на японский остров Хоккайдо

Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

"Индекс пиццы" Пентагона вырос на 1 000%

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

Новости мира: число погибших в результате обрушения свалки на Филиппинах выросло до 10

В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии

Трамп нацелился захватить Кубу и Мексику

Житель американского города Атланта решил усыновить ребенка. Своей партнершей и будущей мамой для ребенка он видит виртуальную девушку, созданную на базе искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ может научить всему и быть идеальной спутницей, которая никогда не спорит и всегда поддерживает.

Как отметила психолог Анастасия Федорова, машина никогда не заменит человеческое тепло, любовь, прикосновения и заботу, особенно для ребенка до года, которому необходимо ощущение базовой безопасности и нужности.

Ситуация стала примером растущей эмоциональной зависимости людей от алгоритмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Яндекс.Метрика