Новости мира: в Стамбуле временно закрыли школы из-за непогоды

В Стамбуле из-за сильного снегопада закрыли школы, а в аэропортах отменили часть рейсов.

Синоптики объявили желтый уровень опасности также из-за ураганного ветра, скорость которого достигает 90 километров в час. По прогнозам, снег в Стамбуле продлится как минимум сутки.

В это же время в Австралии бушует ураган "Кодзи". В районах Маккай и Уитсандей ветер порвал провода, 22 000 человек остались без света.

