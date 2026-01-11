Новости мира: в аэропорте Стамбула отменили часть запланированных рейсов

Из-за предстоящего снегопада в аэропорте Стамбула отменили часть запланированных рейсов. Синоптики объявили желтый уровень тревоги в большинстве турецких провинций, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей.

Сильные дожди вызвали крупное наводнение в Индонезии. Там затопило дома и дороги, вынудив сотни людей эвакуироваться в безопасные районы. Спасатели сейчас оперативно работают, чтобы помочь пострадавшим, а специалисты пытаются оценить ущерб.

